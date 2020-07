L’Atalanta si prepara alla sfida col Bologna, i neroazzurri guidati da Gianpiero Gasperini scenderanno in campo con una formazione leggermente differente rispetto alle ultime uscite. Un po’ di turnover per permettere ai titolarissimi di riposare ed iniziare a concentrarsi al meglio per la sfida di Champions League col PSG.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini, Toloi, Caldara, Djimsiti; Castagne, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez, Muriel; Zapata.

Fonte: Gazzetta dello Sport