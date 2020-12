Le probabili formazioni di Torino-Bologna

Oggi alle 12:30, allo stadio Olimpico Grande Torino, scenderanno in campo Torino-Bologna per la tredicesima giornata di campionato.

Il Bologna si presenta a questa sfida con la solita lunga lista di infortunati, ma recupera Schouten, e Mihajlovic deciderà fino alla fine se impiegarlo o meno. Quando Sinisa ha avuto il suo regista olandese a disposizione al 100% non ci ha mai rinunciato. Al momento, però, partono favoriti Svanberg e Dominguez per giocare in mezzo al campo. In porta ci sarà di nuovo Da costa e davanti a lui tornerà Denswil nel ruolo di terzino sinistro con Tomiyasu che occuperà la posizione centrale. Confermati e chiamati agli straordinari Danilo, diffidato, e Palacio. Nel Torino, invece, va verso la conferma tra i pali Milinkovic-Savic e chance dal primo minuto per Bonazzoli e l’ex Edera.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Bremer, Lyanco, Rodriguez; Edera, Rincon, Linetty, Vojvoda; Lukic; Belotti, Bonazzoli.

Bologna (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri; Danilo, Tomiyasu, Denswil; Svanberg, Dominguez; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio.