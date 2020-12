Le probabili formazioni di Inter-Bologna

Stasera alle 20.45 andrà in scena al Meazza Inter-Bologna, match valido per la decima di campionato.

Nonostante le smentite della vigilia sul cambiamento di modulo, stasera Mihajlovic potrebbe scendere in campo con il 3-4-1-2, provato ieri a Casteldebole. In difesa, accanto a Danilo e Tomiyasu ci sarà Medel sul centrodestra, a centrocampo De Silvestri e Hickey esterni a tutta fascia, con Schouten e Svanberg in mezzo. Davanti Soriano alle spalle della coppia Barrow–Palacio. Dall’altra parte Antonio Conte continua a preferire un centrocampo in linea al trequartista, sulla scia delle ultime partite. In difesa c’è la novità Ranocchia con Bastoni e Skriniar, in mediana Hakimi e Perisic esterni con Vidal, Brozovic e Gagliardini interni. Davanti panchina per Lautaro, con Sanchez titolare di fianco a Lukaku.

Inter(3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Sanchez, Lukaku.

Bologna(3-4-1-2): Skorupski; Medel, Danilo, Tomiyasu; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Hickey; Soriano; Palacio, Barrow.