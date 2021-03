Cagliari-Bologna, le probabili formazioni

Domani sera alle 20.45 Cagliari e Bologna si sfideranno alla Sardegna Arena per la venticinquesima giornata di Serie A. Match delicato in chiave salvezza per le due formazioni, seppure reduci da due momenti opposti: i sardi cercano punti in casa dopo la vittoria di Crotone, alla seconda partita di Leonardo Semplici in panchina, mentre i rossoblù vogliono chiudere definitivamente la pratica permanenza in A, dopo aver collezionato 4 risultati utili consecutivi.

Il tecnico ex Spal conferma il 3-5-2 visto a Crotone, con Ceppitelli, Godin e Rugani in difesa davanti a Cragno. A centrocampo, sulla corsia di sinistra mancherà Lykogiannis, espulso contro i calabresi, e al suo posto Asamoah è in vantaggio su Tripaldelli. A destra confermato Nandez, mentre in mezzo Marin e Nainggolan affiancheranno Duncan regista. In attacco, Pavoletti favorito su Simeone per un posto accanto a Joao Pedro, con l’ex Napoli e Sassuolo che ha ritrovato il gol proprio contro il Crotone.