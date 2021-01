Le probabili formazioni di Bologna-Verona

Il Bologna dovrebbe ritrovare Skorupski in porta dopo la frattura alla mano, in difesa il neo arrivato Souamoro dovrebbe partire dalla panchina, dubbio in mezzo con il rientro di De Silvestri e Tomiyasu che potrebbe tornare centrale, in mediana invece rientra Svanberg, che comunque resta in diffida come Schouten, Danilo e Tomiyasu – attenzione in ottica Juve – in attacco scelte solite con Orsolini e Barrow larghi con Palacio prima punta.

(4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.