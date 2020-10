Le probabili formazioni di Benevento-Bologna

Il Benevento, dopo la sconfitta contro l’Inter vuole tornare subito alla vittoria. Inzaghi sembra voler confermare il 4-3-2-1, ma non è da escludere un 3-5-2. In caso di modulo classico, Montipò tra i pali, difesa con Letizia, Glik, Caldirola e Foulon. A centrocampo Schiattarella, Hetemaj e Ionita. Davanti possibile esordio da titolare per Iago Falque, insieme a Caprari e Moncini. In caso di difesa a 3, spazio a Tuia, con Letizia e Fouolon esterni e in attacco Iago Falque e Caprari.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Caprari, Iago Falque; Moncini.