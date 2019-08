Le prime due giornate del Bologna: ecco dove vederle in tv

Svelato il calendario ufficiale della Serie A 2019/20, sono già state programmate le prime due giornate. Il Bologna esordirà allo Stadio Bentegodi contro l’Hellas Verona domenica 25 agosto alle ore 20.45, in contemporanea con altre 6 gare: il match verrà trasmesso in esclusiva su Dazn.

La seconda giornata di campionato prevede invece il derby contro la Spal, che è stato programmato per venerdì 30 agosto alle ore 20.45. La gara verrà in questo caso trasmessa in esclusiva su Sky.

Il programma completo delle prime due giornate

Prima giornata

24/08/2019 Sabato 18.00 PARMA – JUVENTUS SKY

24/08/2019 Sabato 20.45 FIORENTINA – NAPOLI SKY

25/08/2019 Domenica 18.00 UDINESE – MILAN SKY

25/08/2019 Domenica 20.45 CAGLIARI – BRESCIA SKY

25/08/2019 Domenica 20.45 HELLAS VERONA – BOLOGNA DAZN

25/08/2019 Domenica 20.45 ROMA – GENOA DAZN

25/08/2019 Domenica 20.45 SAMPDORIA – LAZIO SKY

25/08/2019 Domenica 20.45 SPAL – ATALANTA SKY

25/08/2019 Domenica 20.45 TORINO – SASSUOLO SKY

26/08/2019 Lunedì 20.45 INTER – LECCE DAZN

Seconda giornata

30/08/2019 Venerdì 20.45 BOLOGNA – SPAL SKY

31/08/2019 Sabato 18.00 MILAN – BRESCIA DAZN

31/08/2019 Sabato 20.45 JUVENTUS – NAPOLI * SKY

01/09/2019 Domenica 18.00 LAZIO – ROMA SKY

01/09/2019 Domenica 20.45 ATALANTA – TORINO DAZN

01/09/2019 Domenica 20.45 CAGLIARI – INTER SKY

01/09/2019 Domenica 20.45 GENOA – FIORENTINA SKY

01/09/2019 Domenica 20.45 LECCE – HELLAS VERONA SKY

01/09/2019 Domenica 20.45 SASSUOLO – SAMPDORIA SKY

01/09/2019 Domenica 20.45 UDINESE – PARMA DAZN