Le partite del Felsina in diretta sulla pagina Facebook di Tbw

Il Felsina Calcio live su Tbw

Il campionato di seconda categoria del Felsina Calcio è partito domenica sul campo Petroniano Idea Calcio con una vittoria in zona Cesarini per uno a due. Il 26 settembre la stagione proseguirà con la seconda giornata e per tutti gli appassionati ci sarà la possibilità di vedere le partite in diretta.