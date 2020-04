Le Isole Far Oer seguono la Germania: in campo il 9 maggio

La situazione sanitaria generale è ancora molto complessa, ma ci sono realtà ben diverse da altre in Europa. Ad esempio la Germania, che ha già annunciato che – salvo imprevisti – riprenderà la Bundesliga il 9 maggio. Il calcio tedesco non è però l’unico a bruciare le tappe da questo punto di vista. Ci sono infatti anche le Isole Far Oer, che riprenderanno il rispettivo torneo nazionale lo stesso giorno.

D’altronde, essendo un arcipelago, il contagio è stato ridotto al minimo e la situazione sta già tornando alla normalità: dei soli 187 casi infetti, già 180 sono guariti. Hans Erik Danielsen, il portavoce della Federazione delle Isole Far Oer, ha dunque annunciato che si tornerà in campo proprio il 9 maggio, seppur a porte chiuse.

Fonte: “Tuttomercatoweb”