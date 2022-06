Le date del Campionato Primavera 1 2022/23

La Lega Serie A ha comunicato le date del campionato Primavera 1 TIMVISION Trofeo Giacinto Facchetti 2022-23. L’inizio del torneo è previsto per il 20 agosto, mentre il termine è fissato al 27 maggio 2023. Tra il 24 novembre e il 18 dicembre...

La Lega Serie A ha comunicato le date del campionato Primavera 1 TIMVISION Trofeo Giacinto Facchetti 2022-23. L’inizio del torneo è previsto per il 20 agosto, mentre il termine è fissato al 27 maggio 2023. Tra il 24 novembre e il 18 dicembre ci sarà una lunga pausa per la disputa della Fifa World Cup. Il campionato si fermerà nuovamente per le festività natalizie (dal 24/12 al 7/12) e il 25 marzo, mente ci saranno tre turni infrasettimanali (31(8, 15/2 e 17/5).