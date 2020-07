Potrebbero essere lunghi i tempi di recupero per Mattia Bani.

Il difensore rossoblù si è accasciato al suolo per un problema al polpaccio sinistro, tanto che non è riuscito a uscire sorretto solo dalle sue gambe ma dai due massaggiatori del Bologna. Per il momento il primo comunicato del club parla di risentimento muscolare ma l’entità precisa dell’infortunio sarà valutata nei prossimi giorni.