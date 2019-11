Le condizioni degli infortunati

Dopo la sconfitta di ieri sera a Reggio Emilia contro il Sassuolo, il Bologna è sceso in campo anche questa mattina. I rossoblu si sono allenati al centro sportivo di Casteldebole, dove poi si ritroveranno – vista la sosta per le nazionali – martedì. Diversi però i giocatori che non hanno potuto svolgere appieno la seduta a causa dei rispettivi infortuni. Alle terapie dei lungodegenti Dijks e Tomiyasu, si sono aggiunti anche Soriano e Santander. Allenamento differenziato invece per Destro. Mihajlovic spera di riaverli tutti a disposizione tra due settimane dopo la pausa contro il Parma.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Dopo la sconfitta di Reggio Emilia la squadra è tornata ad allenarsi questa mattina: seduta di scarico sul campo per i titolari del Mapei Stadium, partitella per gli altri. Hanno svolto terapie Roberto Soriano, Federico Santander, Mitchell Dijks e Takehiro Tomiyasu, differenziato per Mattia Destro”.