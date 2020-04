Le 4 alternative per concludere la UCL

In giorni di totale confusioni e disorientamento, la UEFA valuta una riforma in corsa in grado di poter concludere la Champions League.

Restano da giocare 17 partite, la prima opzione è quella di giocarle tutte, ipotesi complicata ma che non snaturerebbe il regolare corso della competizione.

La seconda opzione invece includerebbe solo gare secche, con 11 gare rimanenti spalmate in 4 settimane.

La terza opzione è quella di una final fuor da disputare ad Istanbul.

Mentre l’ultima idea sarebbe quella di allargare a otto la fase finale, giocando i quarti, gli ottavi, semifinali e finale in un’unica sede.

