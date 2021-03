Lazio-Torino: si va verso un Juve-Napoli bis

Oggi pomeriggio Lazio-Torino non si giocherà.

I granata sono infatti in quarantena fino a questa sera a mezzanotte, come predisposto dall’Asl, e non partiranno per Roma. La lega ha comunque deciso di non rinviare il match, in programma oggi alle 18.30, perchè considera che il club piemontese ha già utilizzato il bonus del rinvio già lo scorso weekend contro il Sassuolo. Si va dunque verso un Juventus-Napoli bis, con la squadra di casa che scenderà regolarmente in campo e vincerà a tavolino. Come accaduto a Napoli, da Torino fanno intendere che si farà ricorso per evitare lo 0-3 d’ufficio.