Lazio-Torino annullata: ecco i possibili scenari

Come da pronostico, Lazio-Torino non si è giocata. Con l’Asl di Torino che ha fermato i granata(con 8 calciatori positivi), la squadra di Nicola non è potuta partire verso Roma per disputare l’incontro. La gara non è stata rinviata perchè la Lega ritiene che il Toro abbia già impiegato per la gara contro il Sassuolo, il solo bonus di rinvio stagionale concesso.

La dinamica è stata la stessa avvenuta qualche mese fa per l’altro precedente del nostro campionato, Juventus-Napoli, poi rinviata al 17 marzo dopo che i partenopei erano stati impossibilitati a raggiungere Torino. Anche questa volta, così come la squadra bianconera, anche la Lazio è scesa in campo(comunicando anche la formazione ufficiale, con diverse seconde linee), e con l’arbitro che da regolamento ha dovuto aspettare 45 minuti prima di decretare l’annullamento del match. “Noi ci siamo nel rispetto del regolamento – ha dichiarato Tare nel pre partita – poteva convenire anche a noi non giocare questa gara. Vanno messi da parte gli interessi personali”. Ora la palla passa al Giudice Sportivo, che potrebbe prendersi qualche giorno per valutare il da farsi: da regolamento tutto lascia presagire a un 3-0 a tavolino in favore dei biancocelesti e conseguente penalizzazione in classifica per il Torino, ma le decisioni dovranno tenere conto anche del precedente di Juve-Napoli, a cui è stato concesso il rinvio(seppur con meno positivi in rosa). Curioso come sia l’andata che il ritorno della sfida tra Lazio e Torino sia stata contrassegnata da polemiche: all’andata infatti ci fu il caos tamponi, con i biancocelesti che avevano schierato giocatori risultati positivi precedentemente.

Fonte-Goal.com