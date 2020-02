Lazio-Bologna, le probabili formazioni

Sarà grande sfida all’Olimpico tra la Lazio, in corsa Scudetto, e un Bologna che spesso mette in agitazione le big.

Per Sinisa Mihajlovic emergenza finita, quattro rientri questa settimana per allungare le rotazioni. Discorso diverso per Inzaghi che non avrà Acerbi e Lulic, ma anche Marusic. Recupera Milinkovic Savic da un affaticamento muscolare, così come Immobile dall’influenza.

Nel Bologna difesa scritta con la squalifica di Mbaye e le assenze di Krejci e Dijks, a centrocampo Poli e Schouten dovrebbero essere i mediani bassi, Soriano trequartista dietro a Palacio che sarà supportato da Orsolini e Barrow.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. All. Inzaghi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic.