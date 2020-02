Lazio-Bologna, in 40.000 all’Olimpico per Sinisa Mihajlovic

Domani pomeriggio il Bologna sarà di scena allo Stadio Olimpico di Roma contro la Lazio. Ci sarà ovviamente anche Sinisa Mihajlovic, che segue ormai ovunque la sua squadra nel momento del bisogno. Nel weekend in cui mezza Serie A è stata fermata dal Coronavirus, il match di domani tra rossoblu e biancocelesti si giocherà regolarmente a porte aperte. Ecco quindi che sono previste oltre 40.000 persone sugli spalti, senza alcun tipo di limitazione.

Al di là dei sogni sportivi delle due squadre, Lazio e Bologna domani avranno un obiettivo in comune: omaggiare Sinisa Mihajlovic. La gara di domani sarà infatti speciale, essendo il tecnico serbo un grande ex della formazione biancoceleste. I tifosi rossoblu ringraziano ed acclamano il proprio allenatore ogni partita, ma domani – con tutta probabilità – avverrà lo stesso anche nella curva opposta. Già nella gara d’andata i tifosi laziali si erano fatti sentire, addirittura ancor prima che la partita iniziasse, partecipando al pellegrinaggio al Santuario della Madonna di San Luca. Domani all’Olimpico si preannuncia dunque qualcosa di speciale: sarà un fiume di emozioni, in primis per il mister.