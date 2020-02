Lazio-Bologna, e i gol nei finali

Sarà una sfida dall’alto livello tecnico ed emozionale fino all’ultimo minuto quella tra Lazio e Bologna. Le due formazioni sono infatti tra quelle che segnano di più negli ultimi 15 minuti. In questa speciale classifica, riportata da Gazzetta dello Sport, i biancocelesti sono la formazione che punisce maggiormente nei finali di partita. Sono infatti 13 le reti segnate da Immobile e compagni nei finali di incontri.

Si fermano invece a 10 le marcature dei rossoblu nei finali, quarti in questa graduatoria dietro anche ad Atalanta e Juventus. Sintomi di squadre che non si arrendono mai e che lottano per il risultato. I rossoblu dovranno però fare attenzione anche alle partenze sprint della Lazio, la squadra che segna il maggior numero di gol in avvio di incontri.