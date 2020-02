Lazio-Bologna, chi rientra e chi esce

Confermata per sabato pomeriggio, a porte aperte, il match tra Lazio e Bologna allo Stadio Olimpico di Roma. Tuttavia, i rossoblu faranno visita ai biancocelesti – nel tentativo di fermare la loro corsa scudetto – con la solita emergenza. Non ci saranno ovviamente Krejci e Dijks, mentre stanno decisamente meglio Sansone, Soriano e Medel: le loro condizioni saranno costantemente monitorate. Sarà invece a disposizione Santander, che recupera dal suo infortunio muscolare: il paraguaiano dovrebbe andare in panchina.

Tralasciando la questione infermeria, c’è però da tener presente anche quella degli squalificati. La buona notizia è che Mihajlovic ritrova Schouten e Denswil, entrambi probabilmente titolari all’Olimpico. Il centrocampista si è dimostrato imprescindibile, e sarà in campo in mediana dopo l’espulsione contro il Genoa. Presente sarà anche il difensore, visto che stavolta è Mbaye ad esser entrato nel mirino del giudice sportivo: il senegalese ha ricevuto il cartellino giallo contro l’Udinese, e quindi sarà il numero 4 ad occupare il suo ruolo di terzino sinistro.