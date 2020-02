Lazio-Bologna-Canigiani: “Vicini a quota 40mila”

A pochi giorni dalla partita che vede di fronte Lazio e Bologna, a parlare è Marco Canigiani, responsabile marketing della Lazio.

Secondo il dirigente biancoceleste sono in quasi 40mila i tifosi attesi allo stadio per supportare la squadra della capitale, una presenza di tifo massiccia che spingerà la squadra in una partita fondamentale per il cammino scudetto.

Nonostante l’epidemia riguardante il coronavirus, l’Olimpico è pronto ad ospitare migliai di supporters laziali per provare ad inseguire il sogno tricolore.

Riguardo la situazione inerente ai tifosi rossoblu, Canigiani ha aggiunto:

“Per quanto riguarda i tifosi del Bologna, non abbiamo avuto alcuna comunicazione.

Finché non arriveranno comunicazioni diverse, la partita per noi si svolge in maniera normale, come da programma”.

Fonte: Tmw radio