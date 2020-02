Lazio-Bologna, Canigiani: “Porte aperte. Settore ospiti? Nessuna novità”

Il Coronavirus ha colpito anche il calcio italiano. Nella giornata di ieri, la Lega Calcio ha ufficialmente deciso di non sospendere il campionato di Serie A, ma di disputare le partite che si giocheranno nelle regioni contagiate – vale a dire in Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria – a porte chiuse. Nessun problema, dunque, al momento, per la gara di sabato pomeriggio allo Stadio Olimpico di Roma tra Lazio e Bologna. Dopo le dichiarazioni di ieri, il responsabile marketing Marco Canigiani ha voluto chiarire nuovamente la situazione ai microfoni di “Lazio Style Channel”.

“Lazio-Bologna si giocherà a porte aperte. Per quanto riguarda i biglietti venduti, siamo attualmente a 12.000; solo nella giornata d’apertura avevamo venduto ben 9.500 tagliandi. Le cose non cambieranno salvo diversa segnalazione. Settore ospiti? Al momento non abbiamo novità”.