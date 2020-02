Lazio-Bologna, cambio di ruolo per Dominguez?

Sabato il Bologna farà visita alla Lazio allo Stadio Olimpico, ma ancora una volta Mihajlovic dovrà fare i conti con diverse assenze. La situazione sarà di certo migliore rispetto a quella del Dall’Ara contro l’Udinese, ma ci saranno comunque alcuni indisponibili – tra infortuni e squalificati. Rientra però a centrocampo Schouten, che ha scontato la squalifica dopo l’espulsione con il Genoa. L’olandese dovrebbe riprendere il ruolo in mediana al fianco di capitan Poli; discorso diverso invece per Medel e Soriano, che ancora non sono pronti per tornare a disposizione.

Ecco quindi che, visto lo stop muscolare di settimana scorsa di Svanberg, Nicolas Dominguez potrebbe cambiare ruolo. Il centrocampista argentino è sembrato un po’ incerto davanti alla difesa: il ragazzo ha grande qualità e visione di gioco, ma forse non la forza fisica necessaria per ricoprire quella posizione nel campionato italiano. Il numero 8 dunque potrebbe avanzare nel ruolo di trequartista nel 4-2-3-1 di Mihajlovic, dove può assistere al meglio gli attaccanti. Con Soriano che sabato andrà al massimo in panchina, Dominguez potrebbe agire alle spalle di Palacio. Bocciato in quel ruolo Skov Olsen.