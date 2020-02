Lazio-Bologna-Attesi 35mila tifosi

Nonostante l’emergenza inerente al Coronavirus, il calcio non si ferma. Dopo i rinvii della scorsa settimana, si lavora infatti per trovare una soluzione alla prossima giornata di campionato.

In mezzo a rinvii e porte chiuse la gara tra Lazio e Bologna dovrebbe svolgersi regolarmente in una cornice di tifo anche abbastanza numerosa, sono infatti attesi circa 35 mila spettatori per la gara dell’Olimpico.

Partita che quindi non sembra essere a rischio ma che resta da valutare vista l’emergenza nazionale che ha ormai coinvolto anche il mondo dello sport.

Fonte: Corriere dello Sport