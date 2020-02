Lazio-Bfc si gioca, ma per i tifosi rossoblù bisogna attendere

Lazio-Bologna verrà regolarmente giocata a porte aperte sabato alle 15, ma per i tifosi del Bologna è necessario attendere ulteriori disposizioni da parte del Governo.

Porte aperte all’Olimpico per i tifosi di casa, la Serie A giocherà a porte chiuse solo nei luoghi colpiti dal contagio da Coronavirus, ma potrebbero esserci restrizioni per i tifosi ospiti delle varie partite. Questo potrebbe valere anche per i tifosi rossoblù che sabato vorrebbero seguire la squadra in trasferta. I tifosi provenienti dall’Emilia Romagna, che presenta un numero minimo di casi ed è confinante con i due focolai, potrebbero essere costretti a disertare la trasferta per evitare il rischio connesso allo spostamento di grandi numeri di persone. Nella giornata di oggi dovrebbero arrivare le comunicazioni ufficiali delle istituzioni.