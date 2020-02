Lazio-Bfc per il momento aperta anche agli ospiti

I tifosi rossoblù si chiedono se Lazio-Bologna sarà aperta anche ai tifosi ospiti derivanti da regioni che presentano casi di Coronavirus.

Allo stato attuale non ci sono comunicazioni ufficiali relative a restrizioni per i tifosi dell’Emilia Romagna in relazione alla partita di sabato all’Olimpico. La prevendita, come riporta il Carlino, sta proseguendo con regolarità. Non è detto, però, che da qui a sabato possano scattare nuove disposizioni in base all’evoluzione del contagio. Il Ministro Spadafora ha affermato che ‘Chi si muove dalle regioni, eccezion fatta per le zone dei focolai del contagio, non rappresenta un fattore di rischio’ e che probabilmente da lunedì potrebbero cessare i divieti sugli eventi sportivi.