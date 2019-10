Il Giappone vince per 6-0 con la Mongolia nella partita valida per la fase a gironi della seconda fase di qualificazione ai Mondiali. La partita si è disputata quest’oggi e i nipponici hanno ottenuto i tre punti grazie alle reti di Minamino, Yoshida, Nagatomo, Nagai, Sakai e Kamada. E’ partito titolare e ha giocato per tutti i 90 minuti il difensore del Bologna Takehiro Tomiyasu.