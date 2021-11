L’arbitro di Spezia-Bologna

La designazione peer il match di domenica

Diramate oggi le designazioni arbitrali per il quattordicesimo turno di Serie A. Spezia-Bologna sarà diretta dal signor Massimi , coadiuvato dagli assistenti Di Iorio e Dei Giudici e dal quarto uomo Santoro. Al Var Guida e assistente Var Lo Cicero.

Massimi è alla nona direzione in Serie A in carriera e non ha mai diretto il Bologna.