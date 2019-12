Come riportato dal sito ufficiale del Bologna, sarà Abisso di Palermo ad arbitrare la partita in programma allo stadio Via del Mare di Lecce per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A tra Bologna e Lecce. Match che si disputerà domenica 22 dicembre alle ore 15:00.

Carbone e Baccini saranno invece gli assistenti, con Baroni come quarto uomo.

Al VAR Pasqua e Preti.