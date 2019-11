L’arbitro di Bologna-Parma

Il Bologna tornerà in campo dopo la sosta per le nazionali domenica 24 novembre alle ore 12.30, e lo farà al Dall’Ara contro il Parma. A dirigere il derby emiliano, valido per la 13^ giornata di Serie A, ci sarà l’arbitro Rosario Abisso; Tegoni e Ranghetti i due guardalinee.

Bilancio in perfetto equilibrio per i rossoblu, che sono stati arbitrati 8 volte – tra Serie A, Serie B e Coppa Italia – da Abisso: 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. A questi si aggiungono 22 cartellini gialli ed un cartellino rosso subìto. L’ultima volta, curiosamente, fu proprio contro il Parma: era il 22 dicembre 2018, e al Tardini finì 0-0.

Il comunicato ufficiale della Lega Serie A

“ATALANTA – JUVENTUS Sabato 23/11 h. 15.00

ROCCHI

PERETTI – CECCONI

IV: DOVERI

VAR: AURELIANO

AVAR: CARBONE

BOLOGNA – PARMA h. 12.30

ABISSO

TEGONI – RANGHETTI

IV: GHERSINI

VAR: PASQUA

AVAR: PRETI

H. VERONA – FIORENTINA

GIUA

PRENNA – GORI

IV: MANGANIELLO

VAR: NASCA

AVAR: GALETTO

LECCE – CAGLIARI h. 20.45

MARIANI

VIVENZI – LO CICERO

IV: BARONI

VAR: LA PENNA

AVAR: LONGO

MILAN – NAPOLI Sabato 23/11 h. 18.00

ORSATO

GIALLATINI – MONDIN

IV: MASSA

VAR: IRRATI

AVAR: TOLFO

ROMA – BRESCIA

DI BELLO

COSTANZO – IMPERIALE

IV: DI MARTINO

VAR: CALVARESE

AVAR: DEL GIOVANE

SAMPDORIA – UDINESE h. 18.00

PAIRETTO

ALASSIO – VALERIANI

IV: MARINELLI

VAR: GUIDA

AVAR: DI VUOLO

SASSUOLO – LAZIO

CHIFFI

SCHENONE – DI IORIO

IV: SACCHI

VAR: BANTI

AVAR: LIBERTI

SPAL – GENOA Lunedì 25/11 h. 20.45

GIACOMELLI

PASSERI – MARGANI

IV: PICCININI

VAR: VALERI

AVAR: FIORITO

TORINO – INTER Sabato 23/11 h. 20.45

MARESCA

MELI – BINDONI

IV: FABBRI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI”.