L’arbitro di Bologna-Palermo e le info biglietti

Arbitro e biglietti per Bologna-Palermo

Sabato ultima amichevole in Trentino Alto Adige per il Bologna che chiuderà il suo ritiro di Valles con la partita contro il Palermo a Rovereto. Il club rossoblù ha comunicato la designazione arbitrale e sarà un arbitro di Serie A a dirigere la sfida.

FC Rovereto comunica che i biglietti per l’amichevole Bologna-Palermo in programma allo stadio Quercia di Rovereto (TN) sabato 22/7 alle 18 sono in vendita da ora al costo di 11,36€ online qui. Attenzione: il settore riservato ai tifosi del Bologna è la Tribuna Ovest