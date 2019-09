Lappalainen sfida l’Italia: il Bologna osserva

Durante quest sosta per le nazionali, il Bologna continua ad allenarsi per preparasi al meglio alla trasferta di Brescia. Alcuni giocatori rossoblu sono però impegnati con le rispettive nazionali, ed ecco quindi che i felsinei saranno attenti a seguire questi profili. Occhi puntati però anche solo su Finlandia-Italia, in programma domani sera alle 20.45, e non solo perché in campo ci sono gli azzurri. Nella formazione di casa ci sarà infatti anche Lassi Lappalainen, centrocampista di proprietà del Bologna ma in prestito al Montreal Impact.

Il classe 1998 sfiderà l’Italia di Mancini per le qualificazioni ad Euro 2020. Lappalainen, che in Canada è già protagonista con ottime prestazioni e gol, comincerà dunque ad assaggiare un po’ di Italia. Il ragazzo è ovviamente ancora acerbo, ma ecco la prima possibilità di farsi notare attivamente da tutti quanti, che probabilmente lo accoglieranno in Serie A il prossimo anno. Bologna lo guarda.