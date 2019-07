Lappalainen è il giocatore della settimana della MLS

Il neo acquisto del Bologna Lassi Lappalainen si è reso protagonista nella sua partita di debutto con la maglia del Montreal Impact segnando una doppietta e contribuendo così alla vittoria dei suoi, per 4-0, contro il Philadelphia Union. Con una nota apparsa sul sito ufficiale della MLS, il massimo campionato americano incorona Lappalainen come giocatore della settimana. Nessuno dopo Zlatan Ibrahimovic era riuscito a ricevere questo riconoscimento in seguito alla prima partita in MLS.