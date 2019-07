Lappalainen, doppietta all’esordio in MLS

Il giocatore Lassi Lappalainen del Montreal Impact, in prestito dal Bologna, ha segnato una doppietta all’esordio con la formazione canadese.

Contro i Philadelphia Union, infatti, il finlandese ha segnato al 4′ e 46′ due delle quattro reti con cui il Montreal ha chiuso la gara. Dimostrando, forse, come il Bologna e Sabatini abbiano visto giusto su di lui. Non solo, ex rossoblù grandi protagonisti, nel 4-0 finale le altre due marcature portano la firma di Orji Okwonkwo, in prestito a Montreal fino a fine anno.