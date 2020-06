Lappalainen a Montreal fino a dicembre

Si guarda già anche alla prossima stagione in casa Bologna. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport Stadio, infatti i rossoblu avrebbero deciso di non far tornare in rossoblu Lassi Lappalainen. Il giocatore scandinavo infatti resterà altri sei mesi a Montreal prima di tornare approdare all’ombra delle Due Torri.

Inizialmente si pensava che il ragazzo avrebbe potuto far parte della rosa agli ordini di Mihajlovic durante la preparazione alla prossima stagione, ma così non sarà. Il giocatore non farà parte del precampionato rossoblu e resterà agli Impact per continuare il proprio percorso di crescita in Canada.