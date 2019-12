Lappalainen a Bologna, solo allenamenti con la squadra

Nella giornata di ieri è sbarcato a Bologna Lassi Lappalainen. Il talento finlandese al momento prevede ancora Canada, ma il suo futuro è colorato di rossoblu. Il giocatore sosterrà allenamenti a Casteldebole con tutta la squadra, così Mihajlovic potrà farne una prima valutazione da vicino.

Per ora il ragazzo scandinavo si è distinto in MLS, dove in appena 11 presenze è riuscito a trovare la rete per ben 5 volte. Un impatto notevole sul campionato statunitense che gli è valsa anche la Top 10 del campionato di oltreoceano. Prestazioni che hanno convinto Markku Kanerva a puntare su di lui per la Nazionale maggiore finlandese. Già oggi l’esterno potrebbe scendere in campo sotto gli ordini di Mihajlovic. A riportarlo è il Corriere dello Sport Stadio.