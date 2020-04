Lanzarotto (Sant’Orsola): “Stiamo valutando la forza dei test sierologici”

L’Emilia Romagna è stata una delle prime regioni ad attuare la politica dei test sierologici sugli operatori sanitari per cercare di capire chi avesse già contratto e sconfitto il virus andando alla ricerca degli anticorpi. I primi risultati parlano di un 3% positivo al test e in regione si sta valutando la forza di questo esame in vista della fase 2. Di questo ha parlato Tiziana Lanzarotto, docente di Microbiologia all’Università di Bologna.

“Abbiamo testato 7mila persone sui 18mila operatori sanitari dell’area metropolitana di Bologna e sono circa 230 i campioni positivi – ha affermato Tiziana Lanzarotto al Carlino – Parliamo del 3%, tra i 230 sono 150 coloro che sono stati confermati con l’esame sierologico, cioè il 70%. A 24 ore dal risultato verrà poi fatto il tampone e alla fine di tutta questa operazione capiremo la forza del test sierologico”.

Non esiste un test unico in Italia, servono più produttori perché le scorte stanno finendo ma a breve ci sarà un nuovo prodotto di una azienda italiana: “Sta per arrivare sul mercato e lo valuteremo con la direzione generale, dai primi studi sembra abbia la capacità di trovare anticorpi Igg con proprietà neutralizzanti. Significa che se un soggetto è venuto a contatto col virus e ha un buon livello di anticorpi Igg, potenzialmente può trattarsi di una persona protetta da un ulteriore contatto con il virus”.