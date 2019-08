La squadra continua a lavorare a Casteldebole verso la prima partita dell’anno.

Attivazione atletica e prove tattiche per i rossoblù di Mihajlovic. Mitchell Dijks è rientrato in gruppo e si è allenato regolarmente con i compagni, differenziato per Jerdy Schouten e Blerim Dzemaili. Lo riporta il sito ufficiale del Bologna.