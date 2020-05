L’AIC in rivolta per gli stipendi

Secondo quanto riportato dal Messaggero, l’Associazione Italiana Calciatori si schiera apertamente contro il mancato pagamento degli stipendi relativi a marzo e aprile.

Nelle parole di Damiano Tommasi tutta la rabbia per una situazione molto scomoda:

Sapete che cosa significa? Che siamo stati in campo fino al 15 marzo, che i calciatori hanno lavorato con il preparatore atletico per tutto il lockdown e ora tu puoi pure non retribuirli. E se fanno causa danno pure la possibilità al club di non pagarli fino ad agosto!”.

Fonte: Tuttomercatoweb