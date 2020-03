L’Aic chiede la sospensione anche degli allenamenti, si fermano alcuni club

Campionato ufficialmente sospeso, ma anche gli allenamenti subiranno stop o variazioni.

Il Bologna ha annullato l’allenamento odierno e successivamente comunicherà il programma futuro, ma anche altri club hanno già deciso di fermarsi. L’Aic infatti, oltre allo stop delle partite, ha chiesto una stretta anche sugli allenamenti in attesa che l’emergenza finisca. Il Cagliari, ad esempio, sarà fermo fino a sabato, Lazio e Milan fino a domenica, la Fiorentina invece non ha comunicato una data di ripresa. Si attendono news anche in casa Bologna.