Labanti: “Vedremo il campionato d’estate. I cestiti americani? Dipende dai picchi”

Intervenuto a Sportoday su Rete 7, il collega Daniele Labanti ha fatto il punto sulla calendarizzazione sportiva dopo l’emergenza Coronavirus.

“L’Europeo andrà al 2021 assieme alla Coppa America. Credo sia la decisione giusta ed inevitabile per tenere viva la speranza di completare i campionati. La prima cosa che incombeva era l’Europeo, non dava la possibilità di spalmare le partite una volta finita l’emergenza. Se la situazione migliorerà si potrà sfondare a giugno per chiudere le leghe”.