Labanti: “Uscita di Sabatini inappropriata, ma può aver scelto di spostare le attenzioni dalla squadra”

Intervenuto all’interno della seconda edizione di Sportoday, Daniele Labanti ha parlato del momento del Bologna, in particolare del mercato rossoblù e dell’intervento di Walter Sabatini. Ecco il suo commento:

“L’uscita di Sabatini mi ha colpito, l’ho trovata inappropriata rispetto alla situazione attuale. Ha un ruolo morale all’interno della società derivato anche dal prestigio della sua carriera, e per questo pensa di essere un garante, affermando la qualità della squadra a priori da qua in avanti. Il Bologna ha lavorato bene sul mercato, ma mancano ancora dei tasselli. Sostenere che Mihajlovic non abbia mai manifestato l’interesse per una punta se non sotto pressione dei giornalisti, mi sembra fuori ruolo. Magari Sabatini ha scelto di attirare su di sè l’attenzione in una settimana in cui i rossoblù affrontano una gara importante e delicata contro il Parma. Non ho capito cosa intende per “non andare bene”, mi auguro però che lui stesso non abbandoni la nave visto che crede fortemente in questo progetto. Credo che tutti possano fare meglio visto che sono tutti professionisti di alto livello”.