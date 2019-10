La Virtus sconfitta dal Promitheas Patrasso 78 a 69

Dopo otto vittorie consecutive tra campionato e coppa, la striscia positiva della Virtus si interrompe a Patrasso.

Le V nere pagano, oltre alla stanchezza fisica, una serata dalla mira decisamente storta: eloquente il 16 per cento da 3 punti (4 su 27 tiri tentati) e le troppe palle perse (17). Patrasso, al contrario, ha trovato la serata praticamente perfetta sia in difesa che in attacco: i greci hanno chiuso la partita con il 45 per cento d 3 (11 su 26), infallibili ai tiri liberi (17 su 19). La Virtus nonostante la supremazia a rimbalzo non è riuscita a trasformare i tanti extra possessi in punti preziosi, andando così a perdere per 78 a 69.

TABELLINO:

Markovic 11, Gaines 6, Weems 11, Ricci 2, Gamble 4, Teodosic 17, Hunter 14, Baldi Rossi 2, Pajola 2, Cuornooh ne, Delia ne, Nikolic ne.