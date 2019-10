La Virtus ha ingaggiato il vice campione del mondo Marcos Delìa

Il sito ufficiale della Virtus Segafredo Bologna ha reso noto l’acquisto di Marcos Delìa:

“Marcos Delìa, centro di 209 cm, nato nel 1992 e di nazionalità argentina con passaporto italiano, è un giocatore con esperienza Europea per aver militato dalla stagione 2016/2017 fino a Gennaio 2019 nel Campionato Spagnolo con l’ UCAM Murcia, squadra con la quale ha disputato la Final Four di BCL 2018.

Da Gennaio 2019 si è trasferito alla Joventut Badalona.

Terminata la stagione Europea , ha disputato il Mondiale di Cina 2019 con l’Argentina, conquistando la medaglia d’argento : 7 punti e 4.6 rimbalzi in 22.7 minuti di media nelle 8 partite disputate.

Con la maglia albiceleste ha partecipato anche alle Olimpiadi di Rio e vinto l’oro ai Panamericani 2019.

Rientrato dal mondiale ha giocato 3 partite con il Fuerza Regia in Messico , che lascia per la sua nuova avventura europea in maglia bianco nera.

Il giocatore arriverà in Italia nelle prossime ore per sottoporsi a tutte le visite mediche di rito, al termine delle quali sarà presentato alla stampa”