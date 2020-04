La UEFA fissa gli unici casi autorizzati a non finire la stagione

Al termine della riunione odierna del Comitato Esecutivo UEFA, la federazione calcistica continentale ha aperto alla possibilità di non chiudere la stagione. La richiesta rimane la stessa: le Federazioni devono provare in tutti i modi a concludere la stagione. Si è però aperto a due scenari in cui sarebbe ammissibile che un campionato non arrivi al termine della stagione in maniera regolare.

La prima possibilità implica l’esistenza di un decreto che vieti gli eventi sportivi e che non permetta di completare la stagione attuale in tempo, prima dell’inizio di quella successiva. Nel secondo caso invece si fa riferimento ad uno scenario che comprenda problemi economici tali da mettere a rischio la stabilità finanziaria a lungo termine della competizione e dei club.