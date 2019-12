La top 10 dei bomber del decennio in Serie A: c’è anche Palacio

Il 2019 non è un anno qualunque, ma è l’ultimo del decennio. Da gennaio saremo nel 2020, e saranno quindi passati 10 anni dal 2010. In quest’ultimo decennio, il bomber della Serie A porta un nome ed un cognome ben precisi: Antonio Di Natale, che – sebbene si sia ritirato nel 2016 – con la maglia dell’Udinese ha totalizzato ben 125 gol. Più di tutti. Seguono sul podio Higuain – con Napoli, Juventus e Milan – e Icardi, con Sampdoria e Inter: i due centravanti argentini hanno messo a segno entrambi 121 reti.

In questa speciale top 10 è presente anche Rodrigo Palacio, che occupa l’8^ posto in classifica. L’attaccante del Bologna – il più vecchio ancora in attività – vanta la bellezza di 85 gol in Serie A negli ultimi 10 anni. L’argentino ha messo a segno 34 reti con il Genoa, 39 con l’Inter e 12 con i rossoblu.

La top 10 dei bomber del decennio in Serie A

Di Natale 125 gol

Higuain 121

Icardi 121

Immobile 116

Quagliarella 109

Mertens 88

Cavani 87

Palacio 85

Ilicic 79

Dybala 78