La situazione all’estero: la Germania riprende, Inghilterra idem

La pandemia ha colpito tutti, chi più chi meno. In Europa, ci sono paesi che hanno saputo gestire l’emergenza sanitaria meglio di altri. O che semplicemente sono stati più fortunati da questo punto di vista. L’Italia sta arrancando, e nei prossimi giorni potrebbe arrivare la decisione ufficiale da parte del Presidente Conte per quanto riguarda la Serie A.

Guardando al resto d’Europa, invece, da una parte c’è la Francia, che in settimana ha ufficialmente chiuso la Ligue 1 – con tanto di assegnazione del titolo e dei piazzamenti. Dall’altra invece ci sono Germania e Inghilterra. Come riporta il “Corriere dello Sport”, infatti, la Bundesliga dovrebbe riprendere addirittura il 9 maggio: Bayern Monaco e compagnia torneranno dunque ufficialmente in campo – seppur a porte chiuse – nonostante i 3 nuovi giocatori positivi registrati nel Colonia. La Premier League, invece, ha già in programma di riprendere il campionato il 12 giugno, ma in campo neutro.

Fonte: “Tuttomercatoweb”