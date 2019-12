La sfida di Mihajlovic: in che ruolo impiegare Dominguez?

Da lunedì 30 dicembre Mihajlovic avrà a disposizione anche il nuovo arrivato, Nicolas Dominguez. Il centrocampista argentino era stato bloccato dal Bologna in estate, ma lasciato per altri 6 mesi in prestito al Velez. In questo mercato invernale, però, i rossoblu hanno scelto di farlo arrivare in anticipo, ed ora Mihajlovic ne raccoglierà i frutti. In pianta stabile nella nazionale maggiore argentina, il ragazzo ha già dimostrato grande talento e personalità in mezzo al campo. Ora la sfida del tecnico serbo sarà proprio quella di concedergli spazio pian piano, cercando di capire fin da subito in che ruolo impiegarlo.

Le caratteristiche di Dominguez gli permettono di occupare sia il ruolo di mediano di qualità davanti alla difesa che quello del trequartista vero e proprio nel 4-2-3-1 di Mihajlovic. Nei due centrocampisti interpreterebbe quello più talentuoso, quindi di certo al suo fianco avrà bisogno di un Medel o di un Poli, piuttosto che i vari Svanberg, Dzemaili o Schouten addirittura. Più difficile invece giocare sulla trequarti, dove il ruolo da titolare è saldamente nelle mani di Soriano. Il suo sostituto “naturale” sarebbe Svanberg, che però come l’argentino può adattarsi a giocare anche più basso. In quel ruolo Dominguez dovrebbe dunque sostituire proprio il numero 21: per farlo, però, dovrebbe mostrare fin da subito qualcosa di davvero importante. Di certo, la fantasia non gli manca.