La sfida col Torino sarà uno scontro diretto

Dopo il pareggio casalingo con la Fiorentina, il Bologna guarda già alla prossima partita. I rossoblu torneranno al lavoro domani, ed inizieranno subito a preparare la sfida di Torino contro i granata. Il match di domenica 12 gennaio alle ore 15 sarà un vero e proprio scontro diretto: dopo 18 giornate, infatti, i felsinei sono dietro di solo un punto rispetto alla squadra di Mazzarri. Il Toro ha appena battuto la Roma all’Olimpico, scavalcando così la formazione di Mihajlovic. Il Bologna si trova dunque ora al 10^ posto in classifica, ma il prossimo weekend avrà già di nuovo la possibilità di scavalcare il Torino.

Prima dell’ultimo match del girone d’andata, il Bologna è davanti a squadre di maggior spessore tecnico come Milan e Fiorentina, ed è a ridosso di Torino e Napoli, formazioni costruite per raggiungere l’Europa. I rossoblu hanno fin qui collezionato 23 punti, ma possono mettere la ciliegina sulla torta prima di iniziare il girone di ritorno. La squadra di Mihajlovic può regalarsi addirittura l’8^ posto in classifica scavalcando in un colpo solo due grandi squadre: il Napoli – avanti di un punto come il Toro – fa visita alla Lazio, mentre i granata dovranno ospitare proprio il Bologna. Una vittoria domenica prossima proietterebbe i ragazzi a ridosso dell’Europa League.