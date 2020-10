La Serie A valuta una “bolla” per non fermare il campionato

La “bolla” ideata dalla NBA, per evitare di fermarsi. Lega e Federcalcio valutano questa possibile soluzione per evitare un nuovo stop del movimento calcistico. Un mini lockdown, con tutte le squadre chiuse in ritiro anche solo per due settimane, uscendo solo per giocare, con test ogni 4 giorni. Questo permetterebbe di smaltire molti casi senza che nel frattempo se ne aggiungano di nuovi, non rischiando così di interrompere il campionato. Domani l’Assemblea di Lega esaminerà le offerte di fondi di investimento pronti a versare nuovi capitali e non vuole dare un’immagine di precarietà. L’idea della “bolla” ha però un grosso ostacolo. Non piace ai calciatori. I club li assecondano, ma sanno che una misura è necessaria.