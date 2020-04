La Serie A torna ad allenarsi: ecco le possibili date

La Serie A sta cercando di capire il da farsi, discutendo quotidianamente con Figc e Aic. Il virus sta rallentando la sua corsa, ma il paese è ancora in piena emergenza. Gravina ha ipotizzato una possibile ripartenza del campionato per il 20 maggio. Facendo due conti, se ai giocatori per tornare in forma accettabile hanno bisogno di almeno 3-4 settimane, gli allenamenti potrebbero ricominciare tra la fine di aprile e l’inizio di maggio. Come riporta il “Corriere dello Sport”, infatti, sarà quasi impossibile ripartire subito dopo Pasqua: probabile che le squadre tornino ai lavori tra circa un mese, rigorosamente con sedute individuali.

Proprio per questo, le società devono cominciare a lavorare sul rientro in patria dei propri giocatori, i quali una volta tornati in Italia dovranno osservare altri 14 giorni di isolamento all’interno del proprio domicilio. Juventus, Inter e Parma sono i club che hanno più giocatori fuori città, ma c’è anche il Bologna. Krejci è infatti rientrato in Repubblica Ceca, mentre Soriano sta a Genova con la moglie in dolce attesa. Entrambi, a giorni, verranno richiamati all’ovile: sarà fondamentale averli a disposizione per l’inizio di maggio.